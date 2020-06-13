Piknikçilere KKKA vakalarına karşı "çimlere uzanmayın" uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Piknikçilere KKKA vakalarına karşı "çimlere uzanmayın" uyarısı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, piknikçilere, keneden korunmak için mesire alanlarında çimlere uzanmamaları tavsiyesinde bulundu.

13.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:59

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, piknikçilere, keneden korunmak için mesire alanlarında çimlere uzanmamaları tavsiyesinde bulundu.

Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Mart'tan itibaren salgın nedeniyle herkesin evlerine çekildiğini, normalleşme sürecinde ise insanların fırsat buldukça piknik alanlarına ve mesire yerlerine gitmeye başladığını söyledi.

Piknikçilerin, gittikleri yerlerde kene ve örümceklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Erişmiş, "Sıcakların artmasıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış olduğunu görüyoruz. İnsanlar evlere çekilince bu tür alanlar, kene, örümcek gibi canlıların daha rahat kullandığı alanlar haline geldi." dedi.

Bu durumun insanlar üzerinde risk oluşturduğuna dikkati çeken Erişmiş, "Piknikçiler, konçlu dediğimiz ayakkabılarla pikniğe gitmeli. Bu tür açık alanlara, mesire alanlarına gidenler çimlere uzanmamalı. Uzansalar da en azından kendilerini kontrol etmeleri lazım. Kısa şort giymemek, keneye karşı korunmada çok önemli." diye konuştu.

Erişmiş, doğa, piknik ve mesire alanlarında kene türü ve benzeri böceklere rastlandığında, hastalığın bulaşmaması için kenelerin çıplak elle alınmaması ve ezilmemesi uyarısında bulundu.

Parklara ve piknik alanlarına gideceklerin kapalı giysiler giymesi gerektiğini vurgulayan Erişmiş, şunları kaydetti:

"Keneden korunmak için riskli alanlara giderken açık renkli giysilerin tercih edilmesi gerekir. Koyu renkli giysiler kenenin görülmesini zorlaştırır. Kenenin tespit edilebilmesi için mümkün olabildiğince açık renkli giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorap içine alınmalı veya çizme, bot benzeri ayakkabılar tercih edilmelidir. Özellikle kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkasının dikkatli kontrol edilmesi gerekir. Kene ısırıkları sıklıkla ağrısızdır, ısırılan bölge şiştikten sonra fark edilir. Kene ne kadar kısa sürede vücuttan uzaklaştırılırsa hastalık riski de o kadar azalır."

Erişmiş, kenenin tutunduğu yerden çıkarılırken asla çıplak elle temas edilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Kene, vücuda tutunduğu yerden cımbız gibi uygun bir malzemeyle çıkarılmalıdır. Ancak bu işlemlerin bir uzman tarafından yapılması daha uygundur. Kene incelenmek üzere laboratuvara gönderilecekse cam bir tüp veya küçük kavanoz içinde sıkıca kapatılması gerekir. Eller mutlaka sabunla yıkanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Piknikçilere KKKA vakalarına karşı 'çimlere uzanmayın' uyarısı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor Haber
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Çaldığı televizyonla yolcu minibüsüne bindi! O anlar kamerada
Çaldığı televizyonla yolcu minibüsüne bindi! O anlar kamerada
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit...
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Dünyada artış sürerken bizdeki vakaları sıfırlamak kolay değil
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Dünyada artış sürerken bizdeki vakaları sıfırlamak kolay değil
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Semih Özsoy Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Çocuk Instagram Kayserispor
Şu an buradasınız: Piknikçilere KKKA vakalarına karşı "çimlere uzanmayın" uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 12:00:17. #1.15#
title