Piknikçiler uyarılara uydu, Belgrad Ormanı boş kaldı
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Belgrad Ormanları, İstanbul

Piknikçiler uyarılara uydu, Belgrad Ormanı boş kaldı

Piknikçiler uyarılara uydu, Belgrad Ormanı boş kaldı Boş kalan Belgrad Ormanı drone ile havadan görüntülendi Korona virüse karşı alınan önlemlere rağmen Belgrad Ormanı'nda tepki çeken dünkü kalabalık, bugün yerini sessizliğe bıraktı.

22.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:38
Piknikçiler uyarılara uydu, Belgrad Ormanı boş kaldı

Piknikçiler uyarılara uydu, Belgrad Ormanı boş kaldı

Boş kalan Belgrad Ormanı drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan önlemlere rağmen Belgrad Ormanı'nda tepki çeken dünkü kalabalık, bugün yerini sessizliğe bıraktı. Uyarıları dikkate alan vatandaşların Belgrad Ormanı'na gelmediği görüldü. Boş kalan orman, drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların evde kalması yönünde yapılan çağrılan bugün karşılık buldu. Belgrad Ormanı'nda dün görülen piknikçi yoğunluğu, bugün yerini sessizliğe bıraktı. İstanbulluların hafta sonu akın ettikleri Belgrad Ormanı pazar günü boş kaldı. Ormana ziyarete gelen birkaç piknikçi, uzak masalarda vakit geçirdi. Belgrad Ormanı'nın sessiz Pazar'ı drone ile havadan görüntülendi.

"Bugün gayet sakin"

Vatandaşların düne göre daha bilinçlendiğini ve ormanın sakin olduğunu dile getiren Mert Sabri Kanal, "Şu an arkadaşımla birlikte buraya geldik. Günümüzde bir virüs olayı var. Bunun içinde insanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Bizim de dışarıda olmamamız gerekiyor ama biz insanların olmadığı yerleri tercih ediyoruz. Dün burası çok kalabalıktı. Ben de o yüzden gelmedim. Bugün gayet sakin. Düne göre halk biraz daha bilinçlenmiş. Yavaş yavaş toparlayacağız fakat biraz daha hızlı olmamız gerekiyor. Dün sosyal medyada olsun, haber kanallarında olsun insanların sahile gitmesi, gezmesi çok ön plana çıkartıldı. İnsanlarda biraz bundan çekindi ve utandı. Umarım öyle olmuştur" diye konuştu.

"1 hafta herkes kendine tedbir alacak"

Dün çok yoğun olduğunu ancak bugün kimsenin olmadığını söyleyen Yasin Tokay, "Buraya gezmeye geldik. Bugün de boşmuş buralar. Bir su doldurup ondan sonra gideceğiz. Dün çok yoğunmuş ama bugün kimse yok. Virüsten dolayı boş herhalde. En doğrusu da o. 1 hafta herkes kendine tedbir alacak" dedi.

Dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade eden Serap Göksu, "Burada şu an arkadaşımla pikniğe geldik. Birlikte bir şeyler yiyoruz. Vakit geçiriyoruz. Aslında dışarı çıkmamamız gerekiyor ama biz bir kaçamak yaptık. Bugün benim doğum günüm. Dün çok doluymuş. Ben gelmedim. Bugün düne göre daha az bir yoğunluk var. Yine de dışarı çıkılmaması gerekiyor" dedi.

Piknikçiler uyarılara uydu, Belgrad Ormanı boş kaldı

Kaynak: İHA

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Piknikçiler uyarılara uydu, Belgrad Ormanı boş kaldı

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