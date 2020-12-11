Piknikçiler çekilince aç kalan kedileri esnaf beslemeye başladı
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Piknikçiler çekilince aç kalan kedileri esnaf beslemeye başladı

11.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:33
Piknikçiler çekilince aç kalan kedileri esnaf beslemeye başladı

OSMANİYE'de Karaçay Mesire Alanı'nda piknikçilerin verdikleri yiyeceklerle beslenen sokak kedileri, koronavirüs kısıtlamalarının ardından zor günler yaşamaya başladı.

OSMANİYE'de Karaçay Mesire Alanı'nda piknikçilerin verdikleri yiyeceklerle beslenen sokak kedileri, koronavirüs kısıtlamalarının ardından zor günler yaşamaya başladı. Piknik yapmak yasaklanınca, aç kalan kedilerin bakımını esnaf üstlendi.

Koronavirüsle mücadele için alınan kararlardan piknikçilerin akınına uğrayan Karaçay Mesire Alanı'nda yaşayan kediler de etkilendi. Piknikçilerin verdiği yiyecekler nedeniyle sayıları artan kediler, bölgeye vatandaşların gelmemesi üzerine zor günler yaşamaya başladı. Durumu fark eden bölge esnafı getirdikleri tavuk ciğerlerini kedilere dağıttı.?Esnaf Burak Bulut, vatandaşların mesire alanlarında yaşayan canları da unutmaması gerektiğini hatırlattı. Havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarının zor günler yaşadığını belirten Bulut, "Bir kap yiyecek ve su ile hepsinin karnı doyacak. Koronavirüs salgını nedeniyle halkımız geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi artık piknik ve orman alanlarını doldurmuyor. Bu canlar, aç kalıyor. Sadece Karaçay Mesire Alanı'nda 150 civarında kedi barınıyor. Bunun gibi üç mesire alanımız daha var. Biz, elimizden geldiği kadar doyurmaya çalışıyoruz; fakat yeterli değil. Herkesten destek bekliyoruz" dedi.


Piknikçiler çekilince aç kalan kedileri esnaf beslemeye başladı
Piknikçiler çekilince aç kalan kedileri esnaf beslemeye başladı
Piknikçiler çekilince aç kalan kedileri esnaf beslemeye başladı
Piknikçiler çekilince aç kalan kedileri esnaf beslemeye başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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