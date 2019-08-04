Piknikçiler çam ağaçlarını alanı yaktı

Piknikçiler çam ağaçlarını alanı yaktı

Piknikçiler çam ağaçlarını alanı yaktıBURSA - Bursa'da ağaçlık alanda piknik yapan çocuklar tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

4.08.2019 15:43
Piknikçiler çam ağaçlarını alanı yaktı

Piknikçiler çam ağaçlarını alanı yaktı
BURSA - Bursa'da ağaçlık alanda piknik yapan çocuklar tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Mudanya-Bursa yolu kenarındaki çam ağaçlarının bulunduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda bir anda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ayrıca çevrede yapılan incelemelerde, piknikçilere ait yiyecekler ve mangal bulundu. Çevredekiler, ağaçlık alanda çocukların yangın esnasında kaçtığını iddia etti.

Kaynak: İHA
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