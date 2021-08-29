Piknikçiler Belgrad Ormanı'na akın etti
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Piknikçiler Belgrad Ormanı'na akın etti

Piknikçiler Belgrad Ormanı'na akın etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BELGRAD Ormanı'na gelenler piknik yaptı.

BELGRAD Ormanı'na gelenler piknik yaptı. Piknikçiler ormanda mangal yakılmasının yasaklanmasından memnun olduklarını söylediler.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının ardından birçok valilik, ormanlarda ateş, mangal, semaver yakılmasını yasakladı. Mangal yasağı olan Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı'na çok sayıda kişi piknik için geldi. Buradakilerin, ateş yakma yasağına uyduğu görüldü.

CİĞERLERİMİZ YANDI MANGALIN YASAK OLMASINDAN MEMNUNUM 

Evde hazırladıkları sandviçlerle ormana geldiklerini belirten Hasan Uncuoğlu, "Sandviçlerimizi, kahvaltımızı hazırlayıp evden getiriyoruz. Çok memnunuz mangalın yasak olmasından. Son zamanlarda ormanlarımız yandı, hepimizin ciğerleri yandı. Ben kendi adıma çok memnunum mangalın yasak olmasından. Gerçekten şehrin stresinden kurtulmak için çocuklarla birlikte temiz havada, doğada vakit geçirebilmek için geliyoruz ormanlara. Aslında bu mangal yasağı ömür boyu sürebilir ormanlarda. Bazı hayvanların canları gitti, bazı evler de yandı. O yüzden biraz üzgünüm. Ormanları korumalıyız çünkü onlar bizim hayat kaynağımız" dedi.

ORMANLARI KORUMALIYIZ ÇÜNKÜ ONLAR BİZİM HAYAT KAYNAĞIMIZSalıncakta sallanan 9 yaşındaki Ali Temir Uncuoğlu ise "Çok mutluyum ağaçlarla dolu bir alanda olduğum için. Zaten ormanların kalbimde bir yeri var, çok güzeller." şeklinde konuştu.

MANGALIN YASAKLANMASI GÜZEL OLDUDerviş Şimşek ise "Mangalın yasaklanması hem orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla güzel oldu hem de ormandaki temiz havanın mangal dumanından kurtulması sağlandı. Ormanların yanmasının önüne geçmesi en önemli şey ama bunun yanında hava da daha temiz oluyor. Mangal dumanı da insanları çok rahatsız ediyor. Orman yangınlarıyla da ilgili canım gitmiş gibi insan ölmüş gibi üzüldüm. O ormanın içinde ben de yandım. O yüzden dikkat edilmesi lazım. Şu ağacın altından çıktığında ağaç olmayan yerde nefes alamıyorsun. Nasıl benim yaşama hakkım varsa o ağaçların da yaşama hakkı var. Bir nevi orada bir cinayet gerçekleşti. Orada sadece ağaçlar ölmedi bütün canlılar öldü. Bir nevi cinayet yaşandı orada." dedi.

- İstanbul
Piknikçiler Belgrad Ormanı'na akın etti
Piknikçiler Belgrad Ormanı'na akın etti
Piknikçiler Belgrad Ormanı'na akın etti
Piknikçiler Belgrad Ormanı'na akın etti
Piknikçiler Belgrad Ormanı'na akın etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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