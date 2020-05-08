Piknik yasakları tavukçuluk sektörünü etkiledi
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Piknik yasakları tavukçuluk sektörünü etkiledi

Piknik yasakları tavukçuluk sektörünü etkiledi
08.05.2020 08:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:48

BOLU'da, tavuk üretici firma sahibi Mustafa Aksoy, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tabiat parkları, milli parklar ve mesire alanlarına girişlerin yasak olmasının tavukçuluk sektörünü etkilediğini belirtti.

BOLU'da, tavuk üretici firma sahibi Mustafa Aksoy, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tabiat parkları, milli parklar ve mesire alanlarına girişlerin yasak olmasının tavukçuluk sektörünü etkilediğini belirtti. Aksoy, "Piknikte, mangalda tüketim daha fazla oluyor. Pikniklerin serbest olmasıyla yüzde 15 civarında satış artışımız olacaktır" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tabiat parkları, milli parklar ve mesire alanlarının kapalı olması beyaz et sektörünü olumsuz etkiledi. Beyaz et sektörü üretiminde önemli bir il olan Bolu'da bir beyaz et firmasının sahibi Mustafa Aksoy, koronavirüs tedbirlerinin beyaz et sektörüne etkileri ile ilgili bilgiler verdi. Aksoy ayrıca vatandaşlara evde kaldıkları bugünlerde kilo almamak için tavuk etinin göğüs kısmını tüketmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

GÖĞÜS ETİ TAVSİYESİ Aksoy, tavuk etinin fiyatlarının da uygun olduğunu ifade ederek, "Bugünlerde korona pandemisi ile karşılaşan insanlar evlerinden çıkmıyorlar. Hareketleri azaldı. Hareketleri azalan insanların kilo almamaları için tavuk etiyle beslenmeleri gerekiyor. Daha besleyici, kilo aldırmayan bir gıda. Özellikle göğüs eti yağ bakımından düşük bir ürün. Şu anda fiyatları minimum seviyelerde olduğu için insanların göğüs eti tüketmeleri iyi olur. Daha ekonomik, daha az kilo aldırıcı bir ürün olduğu için geçtiğimiz aylarda göğüs eti fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ediliyordu. Bugünlerde göğüs eti fiyatlarının çok düşük olduğuna şahit olacaklardır. Beslenmelerini hem tavuğa, tavuğun da göğüs eti kısmına yönlendirmelerini ben tavsiye ediyorum" dedi.'TEDBİRLER NEDENİYLE İHRACAT SIKINTISI YAŞIYORUZ'Aksoy, tüm dünyada alınan tedbirlerin ihracat konusunda sıkıntılara yol açtığını belirterek, "Biz üretici bir firmayız. Üretim miktarlarında koronavirüs nedeniyle bir değişiklik yapmadık. İnsanların yemesi gerekiyor. İhracat konusunda sıkıntılarımız var. Diğer ülkelerde de koronavirüs tedbirleri yaygın olduğu için nakliye konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. İleriki günlerde bunları aşacağımızı düşünüyoruz. Şu anda çok bir sorun teşkil etmiyor. İnşallah normale dönecek ve daha da iyi olacak" diye konuştu.'PİKNİK SERBEST OLURSA TAVUK SATIŞI ARTAR' Piknik alanları açılırsa tavuk satışlarının artabileceğini ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:  

"Eğer piknik alanlarına gidiş serbest olursa tüketimin artacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla şu anda yaptığımız üretimin bir kısmı dolaplarımızda, dondurucularımızda saklıyoruz. Eğer tüketim artarsa denge sağlanacaktır. Dolayısıyla bir sorun olmayacaktır. Tavukçuluk sektörü gurur duyulacak bir sektördür. Çünkü tesislerimiz Avrupa standartlarında. Avrupa ile boy ölçüşecek seviyede ve kapasitedeler. İnşallah önümüzdeki günler daha güzel olacak. Tavuk satışının en çok olduğu dönemler yaz ayları. Piknikte, mangalda tüketim daha fazla oluyor. Pikniklerin serbest olmasıyla yüzde 15 civarında daha satış artışımız olacaktır. Eğer piknik alanları serbest hale gelir, insanlar rahatlıkla piknik yapıp et tüketirseler satışlar artacaktır."


Kaynak: DHA

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