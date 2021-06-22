Piknik yapmak yasak mı 2021? Hafta sonu piknik yapmak serbest mii?

Mangal yapmak yasak mı? Kabine Toplantısı kararları! Bu hafta mangal yapmak yasak mı? Pazar günü sokağa çıkmak yasak mı? Piknik yapmak yasak mı 2021? Hafta sonu piknik yapmak serbest mii?

Mangal yapmak yasak mı? Kabine Toplantısı kararları!Bu hafta mangal yapmak yasak mı? Pazar günü sokağa çıkmak yasak mı? Piknik yapmak yasak mı 2021? Hafta sonu piknik yapmak serbest mi?

HAFTA SONU YASAKLARI

Kabinede alınan kararları paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz." ifadelerine yer verdi.

PİKNİK YAPMAK YASAK MI?

Bu karara göre; bu hafta Cumartesi günü piknik yapmak serbest. Fakat Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması devam edeceği için bu Pazar piknik yapmak yasak. 1 Temmuz tarihi ile piknik yapmak serbest.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL