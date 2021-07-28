Piknik yaparken sular yükseldi, vatandaşlar mahsur kaldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yaptıkları alanda ırmak sularının bir anda yükselmesiyle mahsur kalan vatandaşlara, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yaptıkları alanda ırmak sularının bir anda yükselmesiyle mahsur kalan vatandaşlara, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Keşbükü ırmağı yakınlarına piknik yapmak için giden aile, suların düşük seviyede olmasından dolayı, karşı kıyıya geçti. Doğal ortamda piknik yapan vatandaşlar, suların bir anda yükselmesiyle bulundukları noktada mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri, halatlar yardımıyla, 4 kişilik aileyi bulundukları noktadan kurtardı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı