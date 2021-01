Piknik yaparken fabrika kurmaya karar verdiler, 14 ülkeye ihracat yapıyorlar

TOKAT'ta iş insanı Ersin Zülfikaroğlu ve inşaat mühendisi İrfan Sağlam, piknik yaptıkları sırada 'dekoratif kültür tuğlası' fabrikası kurmaya karar verdi. İkili, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde ortak olarak işe başladı. Ürettikleri ürünlere Tokat'ın kültürel değerlerinin ismini veren 2 arkadaş, Kenya, Güney Afrika, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, İran, Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere 14 ülkeye ihracat yapıyor.

Kentte yaşayan iş insanı Ersin Zülfikaroğlu ve arkadaşı inşaat mühendisi İrfan Sağlam, 6 ay önce birlikte piknik yaparken, dekoratif kültür tuğlası imalatı fabrikası kurma yönünde fikir birliği oluşturdu. İkili, ertesi gün araştırmalara başlayarak üretim için gerekli araç ve gereçleri temin etti. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik'in de yardımıyla Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurulurken, imalata başlandı. Kısa sürede de Kenya, Güney Afrika, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, İran, Romanya ve Bulgaristan dahil 14 ülkeye ihracata başlandı.

İş fikrinin piknikte akıllarına geldiğini söyleyen insanı Ersin Zülfikaroğlu, "Ortağım ile birlikte 6 ay önce pikniğe gitmiştik. Günlük hayattan sohbet ederken, ben hiç unutmuyorum; İrfan bey bir sandalyede oturuyordu. Benim de arkam dönüktü. Arkam dönük bir şekilde 'İrfan gel taş üretelim' dedim. İrfan bey sadece şunu söyledi; 'Sen istiyorsan her türlü yanındayım' dedi. Biz o günün sabahı hiçbir şeyin hesabını kitabını yapmadan arabamıza bindik ve 3 gün boyunca Covid-19 nedeniyle arabada yatmak zorunda kaldık. İkinci günü hemen makinelerimizi aldık. Burada fabrikamızı tuttuk. Ticaretimize başlamış olduk" dedi.'TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ'Talebin çok yoğun olduğunu ve yetişmekte zorlandıklarını anlatan Zülfikaroğlu, "Ürünlerimiz piyasada kültür tuğlası ve kültür taşları olarak geçiyor. Türkiye'de kurumsal firma olarak bunu yapan 3 firma vardı. Tokat'ta biz de 4'üncü kurumsal firmamızı açtık. Ürünlerimiz tamamen kendi modellerimizdir. Doğadaki tüm taşları kopyalayıp, yapay şekillerini üretebiliyoruz. 6 aylık bir firma olmamıza rağmen yoğun bir çalışmamız var. Ürünlerimizi göndermiş olduğumuz firmalardan aldığı olumlu yanıtlar sayesinde şu anda Türkiye'de 34 tane bayimiz var. Yurt dışında da 14 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu an ise taleplere yetişemiyoruz" diye konuştu.KENTİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİN İSİMLERİNİ VERDİLERÜrünlere Tokat'ın kültürel değerlerinin isimlerini verdiklerini söyleyen Zülfikaroğlu, "Biz özel bir şey yapmak istedik. Ortağım ile biz Tokat'ı seven 2 iş insanı olarak bunu başarırsak Tokat'ımızın temsili olsun. Yurt dışına açılırsak Tokat'ımızın isimlerini orada duyuralım istedik. Ürünlerimize Almus, Çamiçi, komana, bedesten serimiz var. Yurt dışından beni arayan müşterim olduğunda, 'Almus' nedir, dediğinde benim çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Bizi tebrik edenler oldu" dedi.'ANADOLU'DAN ÇIKMASI BİZİ HEYECANLANDIRIYOR'

Tokat Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ise "Bizler de bu kadar çok tutulacağını ve ilgi göreceğini beklemiyorduk. Arkadaşlarımız da beklemiyordu. Güzel bir Ar-Ge çalışması ile iyi bir sonuç elde edilmiş. Ben kendilerini kutluyorum. Bizi heyecanlandırdı, çok kısa bir sürede hem Türkiye'de birçok ilde bayilik oluşturdular hem de 14 ülkeye şu anda ihracat yapıyorlar. Ülkemizin genç girişimcilere ihtiyacı var. Artık bu tür güzelliklerin ülkemizden özellikle Anadolu'dan çıkması bizi çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ