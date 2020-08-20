Piknik tüpü patladı, 5 kişi dumandan etkilendi Gaziantep'te bir evdeki piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Gaziantep'te bir evdeki piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi 105 nolu sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, gaz kaçağı bulunan piknik tüpünün ocağı yakılmak istenirken patlama oldu. Yaşanan patlama sonrası evde küçük çaplı bir yangın çıktı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın olduğu eve gelen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını kısa söndürdü. Çıkan yangın sonucu evde bulunan 5 kişi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA