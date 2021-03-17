Piknik tüpü alev aldı: 1 yaralı
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Piknik tüpü alev aldı: 1 yaralı

17.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:40
Piknik tüpü alev aldı: 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evin mutfağında piknik tüpünün alev alması sonucu bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evin mutfağında piknik tüpünün alev alması sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, Özyurt Mahallesi 789 Sokak'taki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döne K.(27) yemek yapmak isterken birden piknik tüpü alev aldı. Tüpün alev almasıyla giysileri tutuşan Döne K.nın ellerinde ve vücudunda yanıklar oluştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Döne K. ilk tedavinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesine sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatırken, Döne K.da üçüncü derece yanık oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Piknik tüpü alev aldı: 1 yaralı
Piknik tüpü alev aldı: 1 yaralı
Piknik tüpü alev aldı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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