Piknik masasını denize koyup, tramplen gibi kullanmışlar
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Piknik masasını denize koyup, tramplen gibi kullanmışlar

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi sahilinde, parkta bulunan bankın sökülüp, denizin içine konularak, üzerine de su kanalı için kullanılan taşlar bırakıldıktan sonra tramplen gibi kullanılması tepki çekti.

Piknik masasını denize koyup, tramplen gibi kullanmışlar
11.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:57

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi sahilinde, parkta bulunan bankın sökülüp, denizin içine konularak, üzerine de su kanalı için kullanılan taşlar bırakıldıktan sonra tramplen gibi kullanılması tepki çekti. 

Havaların ısınmasıyla birlikte Dilovası Tavşancıl sahiline gelenler, denize girerken, bu sabah sahilde bulunan piknik masasının denize konulduğu görüldü. Sahildeki piknik masasının sökülerek, denizin içine konulduğu, üzerine de su kanalı için konulan taşlar bırakılarak tramplen gibi kullanıldığı anlaşıldı. Sabah sahile gelen görevliler, piknik masasını denizden çıkardı. Tavşancıl Parkı sorumlusu Dilaver Güngör, bankın denizin içine konulmasına ve çöplerin sahile atılmasına tepki göstererek, "Mevsim başladı, biz her sabah buraya geldiğimizde bu manzarayla karşılaşıyoruz. Milletin emeğiyle yapılan bu hizmeti böyle denize atıyorlar. Vatandaşımız biraz daha duyarlı olursa çok güzel olacak" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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