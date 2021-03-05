Piknik alanları açık mı? Piknik yapmak yasak mı 2021? Piknik alanlarında mangal serbest mı, mangal yasak mı?
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Piknik alanları açık mı? Piknik yapmak yasak mı 2021? Piknik alanlarında mangal serbest mı, mangal yasak mı?

05.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:05
Piknik alanları açık mı? Piknik yapmak yasak mı 2021? Piknik alanlarında mangal serbest mı, mangal yasak mı?

Piknik yasağı, hafta sonu için yasakların kaldırılmasıyla birlikte pek çok ilde araştırılan konu olmaya başladı. Piknik yasağı olmaması halinde piknik alanlarına giderek hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşlar, Piknik alanları açık mı? Piknik yapmak yasak mı 2021? Piknik alanlarında mangal serbest mı, mangal yasak mı? Sorularını araştırıyor...

Hafta sonu yasaklarının risk durumuna göre cumartesi ya da her iki günde de kaldırılmasıyla birlikte gözler, piknik ve mangal yasağına çevrildi. Peki, mangal yapma yasağı kalktı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

PİKNİK ALANLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabiliyor.

Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.

Mangal yakma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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