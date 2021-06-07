Piknik alanları açık mı? Mangal yasak mı? 1 Haziran kararları
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Piknik alanları açık mı? Mangal yasak mı? 1 Haziran kararları

Piknik alanları açık mı? Mangal yasak mı? 1 Haziran kararları
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1 Haziran kararları ile "Piknik alanları açık mı, mangal yasak mı" soruları yanıt buldu. Buna göre 1 Haziran 2021 itibarıyla ormanlık alan, sahil ve plajlarda piknik yapma yasakları kalkmıştı. Bununla birlikte piknik alanlarında mangal yakılması da kesinlikle yasak. Bazı bölgelerde mesire alanları kapalı tutuluyor. İşte merak edilenler...

Piknik yapmak yasak mı 2021? Piknik alanlarında mangal yapılır mı? soruları yerinde normalleşme kararları kapsamında merak edilip araştırılıyor. Normalleşme kararları sonrası özellikle hafta sonuyla birlikte en çok "Mangal yakmak yasak mı?" ve "Mesire alanları açık mı 2021? Piknik yapmak yasak mı?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

PİKNİK ALANLARI AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı 1 Haziran itibariyle akşam 22:00 ile sabah 05:00 saatleri arasına çekildi. Mesire alanlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi gibi faaliyetlere 1 Haziran itibariyle yasak saatleri dışında izin veriliyor. Park, bahçe, sahil ve piknik alanlarında mangal yapmak yasaklanmıştı. 1 Haziran itibariyle piknik alanlarında piknik yapmak serbest.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabiliyor.

Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başladı.

Şu an ise yüksek ve çok yüksek riskli illere göre hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Hafta içi ise mesire alanları açık.

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