Piknik alanında, zehirlenen hayvan ölüleri bulundu
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Piknik alanında, zehirlenen hayvan ölüleri bulundu

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, Gırgın çayırı mesire alanında 2 tilki, 1 çakal, 1 köpek ve 1 karga telef olurken, Tarım ve Orman il Müdürlüğü veterineri yaptığı ilk incelemede, hayvanların zehirlendiğini belirledi.

Piknik alanında, zehirlenen hayvan ölüleri bulundu
13.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:25

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, Gırgın çayırı mesire alanında 2 tilki, 1 çakal, 1 köpek ve 1 karga telef olurken, Tarım ve Orman il Müdürlüğü veterineri yaptığı ilk incelemede, hayvanların zehirlendiğini belirledi.  

Olay sabah saatlerinde Kaynaşlı Gırgın çayırı mesire alanında meydana geldi. Piknik için mesire alanına gelenler; 2 tilki, 1 çakal, 1 köpek ve 1 karganın ölülerini gördü. Piknikçiler durumu Kaynaşlı Belediyesi'ne bildirdi. Zabıta ekipleri de durumu polis ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'ne iletti. Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptıkları incelemenin ardından yedikleri bir şey nedeniyle zehirlendikleri düşünülen hayvan ölülerini alarak, Kaynaşlı Belediyesi çöp depolama alanına gömmek üzere götürdü. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterineri Halil Avşar, Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne gönderilmek üzere örnekler aldı.  Veteriner Halil Avşar ilk bulguların zehirlenme olduğunu belirterek, "Benim yaptığım muayenede gördüğüm kadarıyla diş etlerinde ve dillerinin üzerinde pas lekeleri var. Gözlerinin altında kanamalar var. Bunlar fiziksel muayene olarak zehirlenme belirtileridir. Biz kesin tanı için sindirim sisteminden bazı numuneler alacağız. Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderdiğimizde inşallah kesin neticeyi alırız" dedi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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