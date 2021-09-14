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Piknik alanında şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Piknik alanında şüpheli ölüm Arkadaşıyla sohbet ederken fenalaşıp hayatını kaybetti Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde sabah saatlerinde piknik alanına gelen bir kişi, geldiği aracın yanı başında hayatını kaybetti.

Piknik alanında şüpheli ölüm

Arkadaşıyla sohbet ederken fenalaşıp hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde sabah saatlerinde Piknik alanına gelen bir kişi, geldiği aracın yanı başında hayatını kaybetti. İfade için polis merkezine götürülen kadın arkadaşı ise ilk ifadesinde adamın fenalaşarak hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, Konyaaltı İlçesi Sarısu Mahallesi Sarısu Piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Adem Gülmez 50 NH 244 plakalı araca binerek, kadın arkadaşı F.D.'yi de yanına alıp piknik alanına geldi. Burada ikili bir süre tabure üzerine oturarak sohbet etti. Bir süre sonra Adem Gülmez, fenalaştı. Fenalaşan arkadaşına yardım eden F.D., durumu parkta bulunan özel güvenlik görevlilerine bildirdi. Güvenlik görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine gelen sağlık çalışanları adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli görüldü

Ölümü şüpheli görülmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri, alanı güvenlik şeridine alarak delil çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından ceset, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adamın kadın arkadaşı ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının olay yerinde alınan ilk ifadesinde tabure üzerinde sohbet ettikleri sırada adamın bir anda fenalaşması sonucu hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Piknik alanında şüpheli ölüm

Piknik alanında şüpheli ölüm

Piknik alanında şüpheli ölüm

Piknik alanında şüpheli ölüm
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