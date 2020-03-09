Piknik alanında 'gürültü' kavgası: 3 yaralı
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Çamlıca, Kütahya, Güncel

Piknik alanında 'gürültü' kavgası: 3 yaralı

KÜTAHYA'da piknik alanında gürültü nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi sırtından bıçakla, 2 kişi ise aldığı darbelerle yaralandı.

09.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:25
Piknik alanında 'gürültü' kavgası: 3 yaralı

KÜTAHYA'da piknik alanında gürültü nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi sırtından bıçakla, 2 kişi ise aldığı darbelerle yaralandı.

Kütahya'ya 15 kilometre uzaklıktaki Çamlıca piknik alanında akşam iki grup arasında tartışma çıktı. Gürültü nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada E.E. sırtından bıçakla, H.C. ve A.K. yüzüne ve vücuduna aldığı darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bıçaklı kavga olayına karışan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA

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