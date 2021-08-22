Son dakika haber | Pikniğe giderken zincirleme kazaya karıştılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Pikniğe giderken zincirleme kazaya karıştılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kocaeli D-100 karayolunda Ormanya doğal yaşam parkına pikniğe giden 7 kişilik ailenin de aralarında bulunduğu 3 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kocaeli D-100 karayolunda Ormanya doğal yaşam parkına pikniğe giden 7 kişilik ailenin de aralarında bulunduğu 3 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Şans eseri yaralanan olmazken, kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-100 karayolu Ankara istikameti Ovacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 81 FL 398 plakalı otomobilin yavaşlamasını neticesinde, aynı istikamette seyir halinde olan 34 NF 5827 plakalı otomobil ile 34 LN 9660 plakalı otomobil de hızını alamayarak kaza yaptı. Zincirleme kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan kişiler tedbir amaçlı ambulansa alındı.

Öte yandan, kazaya karışan 34 LN 9660 plakalı otomobilde bulunan 7 kişilik ailenin Ormanya'ya pikniğe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza sebebiyle yol trafiğe kapanırken, kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ile trafik normale döndü. - KOCAELİ

Son dakika haber | Pikniğe giderken zincirleme kazaya karıştılar
Son dakika haber | Pikniğe giderken zincirleme kazaya karıştılar
Son dakika haber | Pikniğe giderken zincirleme kazaya karıştılar
Son dakika haber | Pikniğe giderken zincirleme kazaya karıştılar
Son dakika haber | Pikniğe giderken zincirleme kazaya karıştılar
Son dakika haber | Pikniğe giderken zincirleme kazaya karıştılar
Son dakika haber | Pikniğe giderken zincirleme kazaya karıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dört aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı: 22 yaralı
Dört aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı: 22 yaralı
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı! O anlar kamerada
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı! O anlar kamerada
Balıkesir'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Balıkesir'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Buğra Kavuncu Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg
Magazin Sibel Can Haluk Levent Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber | Pikniğe giderken zincirleme kazaya karıştılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 15:11:44. #1.15#

title