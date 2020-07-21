Pikniğe gidenler dönüş yolunda şok yaşadı Bilecik'te hafta sonu aileleriyle birlikte pikniğe giden 3 aile, dönüşte yolun yazıldığı görünce şoke oldu.

Bilecik'te hafta sonu aileleriyle birlikte pikniğe giden 3 aile, dönüşte yolun yazıldığı görünce şoke oldu. Yolda 2 saat mahsur kalan ailelerin yardımına kum ocağı kepçesi yetişti.

Bilecik'te hafta sonu aileleriyle birlikte merkez Selbükü köyü yakınlarındaki kum ocağı mevkine pikniğe giden aileler dönüş yolunda şoke oldu. 3 aile dönüş yolunun traktör ve pulluklar ile kazıldığı gördü. Yolda mahsur kalan aileler hemen jandarma ve AFAD'ı arayarak haber verdi. Mahsur kalan 3 ailenin yardımına çevrede bulunan bir kum ocağının kepçesi yetişti. 2 saat mahsur kalan aileler, yolun kepçe yardımıyla düzeltilmesinin ardından evlerine dönebildi.

Suç duyurusunda bulundu

Dönüş yolunda mahsur kalan Bülent Atiktürk, pikniğe giderken yolda bir şey olmadığı, dönüş yolunda ise şok yaşadıklarını belirterek, "Selbükü köyü kum ocağı yakınlarında ben, eşim ve iki çocuğum ile birlikte Sakarya Nehri kenarına gittik. Pikniğimizi yapıp dönüş yoluna çıktığımızda yolun arabaların geçmemesi için çeşitli yerlerden kazıldığını gördük ve bu yüzden orada mahsur kaldık. Bu sırada o bölgede bulunan başka insanların da mahsur kaldığını gördük. Jandarma ve AFAD'ı aradık. Bu işi köy muhtarının yaptığını ve muhtarı oraya göndereceklerini söylediler. Uzun bir süre muhtar gelmedi. Bu köy muhtarı bizleri ve diğer aileleri istediği şekilde rehin alabilir mi? Bizde, çocuklarımızda ve diğer ailelerde büyük korku oluştu. Ben de Bilecik Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA