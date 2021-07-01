Pikniğe giden akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Pikniğe giden akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Pikniğe giden akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Özdemir - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, akraba iki aile arasında piknikte çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, akraba iki aile arasında piknikte çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

Olay, saat 18.00 sıralarında Kızılcahamam Çeştepe Mahallesi Mera Çayı mevkiinde meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye gelen akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dayı Y.O., yeğeni H.G.'yi tabanca ile yaraladı. H.G.'nin kardeşi E.G de dayısı Y.O.'ya tabanca ile ateş etti.

Olayda yaralanan dayı ve yeğeni, aileleri tarafından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Y.O., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yeğeni H.G.'nin ise tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Özdemir

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