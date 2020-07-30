Pikniğe giden aileden geriye babanın feryadı kaldı
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Pikniğe giden aileden geriye babanın feryadı kaldı

Pikniğe giden aileden geriye babanın feryadı kaldı Eşi ve kızı gözleri önünde gölette boğulan baba hastane önünde yere kapanıp feryat etti Bilecik'te pikniğe gelen 6 kişilik aileden anne ve kızı gölette boğuldu Annenin cesedi hemen bulundu, kızı ise saatlerce arandı Eskişehir'den Bilecik'e...

30.07.2020 22:58 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:47

Pikniğe giden aileden geriye babanın feryadı kaldı

Eşi ve kızı gözleri önünde gölette boğulan baba hastane önünde yere kapanıp feryat etti

Bilecik'te pikniğe gelen 6 kişilik aileden anne ve kızı gölette boğuldu

Annenin cesedi hemen bulundu, kızı ise saatlerce arandı

BİLECİK - Eskişehir'den Bilecik'e piknik için gelen 6 kişilik aileden gölete düşen annenin ardından kızının da cansız bedenine ulaşıldı.

Eskişehir'den Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak köyünde bulunan Tarpak Göleti'ne gelen Solmaz ailesinden 14 yaşındaki Cevahir Gül Solmaz ile kardeşi serinlemek için gölete ayaklarını soktu. Gölette yürümek isteyen küçük kardeşinin boğulmaya başladığını gören Cevahir Gül Solmaz, yardım etmek istediği sırada kardeşiyle birlikte boğulmaya başladı. Çocuklarının boğulduğunu gören anne Dursun Solmaz da suya girdi. İki çocuğunun ve eşinin boğulduğunu gören baba gölete girerek kurtarmaya çalıştı. Bu sırada baba da boğulma tehlikesi yaşadı. Bu sırada erkek çocuk bulduğu sopayı babasına uzattı. Sopadan tutunan baba küçük kızını da alarak sudan çıkmayı başardı.

Jandarma ekiplerine bilgi verdi

Olay sonrasında baba, suda kaybolan eşi ve kızı için jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ile AFAD ekipleri ve Bursa'dan gelen Deniz Polisleri arama çalışması başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında annenin cansız bedeni kısa sürede suda bulunarak çıkartıldı.

Babanın gösterdiği yerde bulundu

Ekipler, 14 yaşındaki Cevahir Gül Solmaz'ı arama çalışmasını sürdürdü. Saatler süren arama sonrasında küçük kızın cansız bedeni babasının gösterdiği bölgeden çıkartıldı. Küçük kızın cenazesi ambulans ile İnhisar Devlet Hastanesine getirildi.

Babanın en acı feryadı

Kızının cansız bedeninin getirilmesine dayanamayan baba ambulansın önünde yere kapandı. Dakikalarca feryat eden baba yürekleri dağladı.

Pikniğe giden aileden geriye babanın feryadı kaldı

Kaynak: İHA

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