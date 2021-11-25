Pikapta yüklü mobilya malzemeleri tutuştu

Kırıkkale'de seyir halindeki pikabın kasasında bulunan mobilya malzemeleri tutuştu.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Yenişehir Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Açil idaresindeki 06 EU 3997 plakalı Ford marka pikabın kasasındaki mobilya malzemeleri tutuştu. İhbar üzerine olay yerine Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Çıkan yangında maddi hasar oluştu. - KIRIKKALE