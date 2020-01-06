Pikapla çarpıştıktan sonra bahçeye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Pikapla çarpıştıktan sonra bahçeye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde pikapla çarpıştıktan sonra bir evin bahçesine düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

06.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:20
Pikapla çarpıştıktan sonra bahçeye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

'un ilçesinde pikapla çarpıştıktan sonra bir evin bahçesine düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Fazlı Şenkal'ın (35) kullandığı 55 JZ 619 plakalı pikap, Samsun-Sinop kara yolu Karayolları kavşağında Raşide Gök idaresindeki 55 ANF 35 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü.

Kazada, otomobil sürücüsü Gök ile 4 yaşındaki kızı Defne Gök yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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