Pikapla çarpıştıktan sonra bahçeye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde pikapla çarpıştıktan sonra bir evin bahçesine düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde pikapla çarpıştıktan sonra bir evin bahçesine düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Fazlı Şenkal'ın (35) kullandığı 55 JZ 619 plakalı pikap, Samsun-Sinop kara yolu Karayolları kavşağında Raşide Gök idaresindeki 55 ANF 35 plakalı otomobille çarpıştı.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü.
Kazada, otomobil sürücüsü Gök ile 4 yaşındaki kızı Defne Gök yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.