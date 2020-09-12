Pikap şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
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Pikap şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde pikabın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Pikap şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
12.09.2020 19:38 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:42

Trabzon'un Araklı ilçesinde pikabın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinin Hasköy Mahallesi'nde sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu pikap şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışma ile pikap içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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