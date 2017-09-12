Pikan Cevizli ve Muzlu Cupcake

Sonbahara "merhaba" dediğimiz bu günlerde, yeni mevsime sağlıklı bir giriş yapmak için herkesin keyifle tüketeceği bir önerimiz var.

hem de öğrenciler için lezzetli mi lezzetli bir ara öğün niteliğinde. Pikan cevizi; içerdiği potasyum, kalsiyum ve demirin yanında, A, C ve E vitaminleri açısından da son derece zengin bir atıştırmalık olmasıyla öne çıkıyor.

Malzemeler:

120 gr. un

100 gr. tereyağı

100 gr. pikan cevizi

80 gr. toz şeker

2 adet olgun muz

2 yumurta

50 ml. süt

½ çay kaşığı vanilya

1 çay kaşığı tarçın

2 çay kaşığı kabartma tozu

½ çay kaşığı tuz

Oda sıcaklığında bekletilmiş, yumuşak kıvamdaki tereyağı ve şekeri derin bir kabın

içerisinde karıştırarak kabarmasını sağlayın. Yumurtaları tek tek ilave ederek karışıma yedirin. Vanilya ve kabuklarını soyup ezdiğiniz muzları da ekleyip karıştırın. Ardından süt, un, kabartma tozu ve tarçını ekleyip kısa süre karıştırmaya devam edin.

Pikan cevizlerinin yarısını karışıma ekleyin. Fırın tepsisine aralıklı olarak dizdiğiniz

cupcake kağıt kalıplarını içerisine yemek kaşığı yardımıyla karışımı paylaştırın. Kalan

pikan cevizlerini keklerin üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 170 °C fırında 18-20

dakika pişirin. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Ilık servis edin ya da soğuduktan

sonra üzeri kaplı bir şekilde oda sıcaklığında iki gün muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet olsun!