Pikabın çarptığı kurt telef oldu
Malatya'nın Darende ilçesinde bir pikabın çarptığı kurt telef oldu.
Malatya'nın Darende ilçesinde bir pikabın çarptığı kurt telef oldu.
Bir süredir sağanak yağışların etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçe merkezine indi. İlçeden geçen Malatya-Kayseri karayolunda dün gece yiyecek bulmak için dolaşan bir kurt, yük taşıyan 44 DG 936 plakalı pikabın çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklenerek telef oldu. - MALATYA
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Son dakika! Devlet Bahçeli, Nagehan Alçı'nın canlı yayındaki "Öcalan" iddiasına çok sert yanıt verdi
Son Dakika Haberleri