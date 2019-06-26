Malatya'nın Darende ilçesinde bir pikabın çarptığı kurt telef oldu.

Bir süredir sağanak yağışların etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçe merkezine indi. İlçeden geçen Malatya-Kayseri karayolunda dün gece yiyecek bulmak için dolaşan bir kurt, yük taşıyan 44 DG 936 plakalı pikabın çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklenerek telef oldu. - MALATYA

Kaynak: İHA