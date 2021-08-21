Pikabın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği tedavi altına alındı
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Pikabın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği tedavi altına alındı

Pikabın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, pikabın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, hayvan ambulansıyla götürüldüğü Mersin Hayvan Bakım Barınağında tedavi altına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, pikabın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, hayvan ambulansıyla götürüldüğü Mersin Hayvan Bakım Barınağında tedavi altına alındı.

Ergenekon Mahallesi 12201 Sokak'ta plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenmeyen bir pikap, sokak köpeğine çarptı.

Çevredeki vatandaşlar durumu Mersin Hayvan Bakım Barınağına bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen görevliler, yaralı köpeği ambulansla barınağa götürdü.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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