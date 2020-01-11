PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti

11.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:49

Başakşehir'de PİK Dökümcüler Sanayi Sitesinde meydana gelen kazan patlamasında ağır yaralanan 1 kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.



Başakşehir'de PİK Dökümcüler Sanayi Sitesinde bir kazanda henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevrede bulunan hastanelere kaldırılmıştı. Patlamada ağır yarlanan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA