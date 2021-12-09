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Pijanic gidiyor mu? Pijanic ayrıldı mı?

Pijanic gidiyor mu? Pijanic ayrıldı mı?
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Dünya yıldızı Miralem Pjanic'in Beşiktaş hikayesi bir sezon bile olmadı. Sakatlıklardan dolayı pek çok önemli maçı kaçıran Boşnak yıldız, Siyah-Beyazlılar'da umduğunu bulamadı. Beşiktaş da Pjanic'in istikrarsız görüntüsünden dolayı yüksek maliyetini daha fazla karşılamak istemiyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Sergen Yalçın'la yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Pjanic için de yolun sonu göründü. Sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak katılan Boşnak yıldız, Barcelona'ya geri gönderiliyor. Yıldız futbolcunun İstanbul'da yakınlarıyla vedalaştığı belirtildi.

PİJANİC GİDİYOR MU?

Xavi'nin Barcelona'nın başına geçmesiyle Pjanic için de kapı açıldı. Yıldız futbolcu da kulübüne geri dönmek istiyor. Sezona fırtına gibi giren Pjanic'in sonrasında düşen iştahı, taraftardaki kredisini de bitirdi.

BAVULUNU TOPLADI

Disiplinsiz tavırlarından dolayı taraftarın da tepkisni çeken Pjanic'in kontratı feshediliyor. Yıldız futbolcunun İstanbul'da yakınlarıyla vedalaştığı, dönüş hazırlığında olduğu belirtildi.

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