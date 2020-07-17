Pijamayla dünyayı geziyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pijamayla dünyayı geziyor

Pijamayla dünyayı geziyor Üniversiteli Berker Işıldak (23), okulda bir arkadaşının poster hediye etmesinin ardından, gelecekteki kızı Ada'ya doğum günü hediyesi vermek amacıyla dünyayı dolaşmaya başladı.

17.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:17

Pijamayla dünyayı geziyor Üniversiteli Berker Işıldak (23), okulda bir arkadaşının poster hediye etmesinin ardından, gelecekteki kızı Ada'ya doğum günü hediyesi vermek amacıyla dünyayı dolaşmaya başladı. Bu yerlere pijamalarıyla giden Işıldak, 3 yılda 9 ülke ve 122 şehir gezdi.

Kırklareli Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı'nda okuyan Berker Işıldak, otostop çekip kamp kurarak, üzerinde pijamayla dünyayı geziyor. Gelecekteki çocuğu Ada için hayat hikayeleri ve felsefeleri toplamayı amaçlayan, bunları kitap haline getirerek çocuğuna 18 yaş doğum günü hediyesi olarak vermek isteyen Berker, bugüne dek 3 yılda 9 ülke ve 122 şehir gezdi. Hayat üzerine şu ana kadar 5 bine yakın söz toplayan Berker, yaklaşık 11 bin kişiyle tanıştı. Berker Işıldak'ın macerası ise üniversitede Hazal adlı arkadaşının kendisine hediye ettiği Turgut Uyar posteriyle başladı. Berker, posterin yanına arkadaşlarının sevdikleri sözleri yazmalarını istedi ve sonrasında bu isteğini arkadaşlarıyla sınırlandırmadı. Koronavirüs salgını sonrası sınırların kapanmasıyla Türkiye turuna ağırlık veren Işıldak'ın şu anki durağı Antalya'nın Alanya ilçesi. İlçeyi çok beğenen Işıldak, Alanya'da görülmesi gereken her yeri gezeceğini ifade etti. Işıldak Alanya Kalesi'ni, Alanya Tersanesi'ni gezerken ilginç projesini DHA'ya anlattı. HER ŞEY GELECEKTEKİ KIZI İÇİN

İnsanların hayat hikayeleri ve felsefelerinden oluşan bir kitap projesi için gezdiğini söyleyen Işıldak, "Bu kitabı gelecekteki çocuğuma, yani Ada'ya 18 yaş hediyesi olarak vermek istiyorum. Şu ana kadar 5 bine yakın söz topladım. 9 ülke, 122 şehir gezdim. Bu proje için insanların hayat felsefelerini topluyorum. Gittiğim yerde kartonumla söz toplamaya çalışıyorum" dedi. Pijamalarıyla gezmesinin nedenini de anlatan Işıldak, "İnsanlar bana pijama hediye ediyorlar. Hediye ettikleri pijamalarla yurtdışına çıkıyorum. Gitmeyi istedikleri yerlerde fotoğraf çekiyorum ve çektiğim fotoğraflara onları etiketliyorum. Aslında onlar gezemedikleri yeri benimle beraber gezmiş oluyor" diye konuştu.

PANDEMİ SONRASI AVRUPA

Şu anda Türkiye turunda olduğunu anlatan Işıldak, "Türkiye'yi geziyorum çünkü pandemiden dolayı yurtdışıda çıkamıyorum. Normalde şu an Avrupa turunda olmam gerekiyordu, ama olmadı. Mart ayında Brezilya, Arjantin'e gidecektim, olmadı. Şu anda Türkiye'de gezilmesi gereken yerlerin hepsini görmeye çalışıyorum. Sonraki süreçte Avrupa'yı ve dünyayı gezmeye devam edeceğim. Farklı kültürlerle insanları tanıyarak Ada'ya hayat felsefeleri bırakacağım. Kendimi de elimden geldiği kadar geliştirmeye çalışacağım" dedi.

Türkiye rotasında Akdeniz'den sonra doğuya gideceğini söyleyen Işıldak, ardından Karadeniz'e, en son memleketi İzmir'e dönmeyi düşündüğünü söyledi. Ailesiyle vakit geçirdikten sonra Avrupa'ya gitmek istediğini aktaran Işıldak, bu süreçte pandeminin de bitmesini beklediğini söyledi. DOĞU KARADENİZ'İ SADECE 48 TL'YE GEZDİ

Işıldak, bu gezileri esnasında ilginç olaylar yaşadığını, örneğin Doğu Karadeniz'i sadece 48 TL'ye gezdiğini anlatırken şunları söyledi:

"1.5 ay boyunca Doğu Karadeniz'i gezmiştim. Doğu Karadeniz'de sadece 48 TL harcadım. Gittiğim yerlerde, Ordu'da, Giresun'da fındık bahçesinde, Rize'de çay bahçesinde çalıştım. Bunun sayesinde birçok yeri ücretsiz gezme şansı yakaladım. İnsanların tarlalarında çalışıyordum, onlar da bana akşam yemeği ve kalacak yer ayarlıyordu, ama yine çadırımda kalıyordum. Sonrasında bir kadın tarafından tacize uğramıştım. Trakya'da bindiğim bir araçta kadın beni taciz etmeye çalıştı. Ben 'Abla beni lütfen sağda indirir misin' dedim ama o an çok korkmuştum. Ayrıca Karadeniz'de kafama silah dayamışlardı. Birazcık korkutmak amaçlıydı, öyle bir olay da geldi başıma."

Pijamayla dünyayı geziyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 3. Sayfa
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı Dünya
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin Güncel
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 3. Sayfa
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada...
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı Güncel
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü 3. Sayfa
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Erkan Akçay Fatih Sultan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Adem Büyük Okan Buruk Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Tbmm Adana Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Pijamayla dünyayı geziyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 11:14:31. #1.14#
title