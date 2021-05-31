'Pigment' sinema filminin çekimleri Eskişehir'de gerçekleştiriliyor
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'Pigment' sinema filminin çekimleri Eskişehir'de gerçekleştiriliyor

'Pigment' sinema filminin çekimleri Eskişehir'de gerçekleştiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Metin Tapmaz yapımcılığındaki 'Pigment' isimli sinema filminin çekimleri Eskişehir'de gerçekleştiriliyor.

Metin Tapmaz yapımcılığındaki 'Pigment' isimli sinema filminin çekimleri Eskişehir'de gerçekleştiriliyor.

Senaryosunu Lezgin Kanat'ın yazdığı, kendisinde ödün vermek zorunda bırakılmış bir sanatçının anılarına pencere açan psikolojik gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunu Hilmi Özçelik, Tuğba Erman, Muzaffer Uzunyılmaz, Ahu Çat, Yavuz Ketenci, Zafer Kalfa ve Aslı Saygılı oluştururdu. Yapımcılığını Emirdağlı Metin Tapmaz'ın üstlendiği filmin çekimlerinin tamamı Eskişehir'in farklı mekanlarında gerçekleşecek. Filmin 2022 yılının ilk yarısında beyaz perdede olması planlanıyor.

Yeni film 'Pigment'; 'Gençlik dönemlerinde çabuk ünlü olmak için yaptığı hataları, aleyhinde kullanılarak insan kaçakçılığı yapmaya zorlanan ressam Ragıp Uçar'ın kendisi ile hesaplaşmasını' konu alıyor. Pigment; hikayesiyle doyumsuzluğun getirdiği acımasızlığı resmetmenin yanı sıra, vicdani yüzleşmenin kaçınılmazlığını da ele alıyor. - ESKİŞEHİR

'Pigment' sinema filminin çekimleri Eskişehir'de gerçekleştiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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