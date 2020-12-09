Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylem İtalyan basınında

İtalyan basını, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin, turuncu-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması gerekçesiyle futbolcuların sahadan çekilmesine geniş yer ayırdı.

La Gazzetta dello Sport, "Paris'te şok" başlığıyla verdiği haberinde, "Dördüncü hakemden ırkçı cümle. PSG ve Başakşehir, sahayı terk etti" ifadeleri yer aldı.

Haberde, her şeyin bir faul sonrası gösterilen aşırı tepki ve kaçınılmaz olarak gelen kırmızı kart gibi olağan bir sahneyle başladığı ancak sonrasında yaşananların son derece ciddi olduğu belirtildi.

Gazete, Medipol Başakşehir'in Kamerunlu yardımcı antrenörü Pierre Webo'nun, maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun sarf ettiği ırkçı söz nedeniyle olayın kurbanı olduğunu ve buna haklı olarak tepki gösterdiğini yazdı.

Olanların UEFA düzenlemelerinde daha önce hiç öngörülmemiş bir şey olduğu ve iki takım oyuncularını da sahayı terk etmeye ikna edecek nitelikte bir durum olduğu belirtilirken, "Avrupa'nın en önemli futbol karşılaşması için örnek ve tarihi davranış." ifadesi kullanıldı.

Corriere dello Sport gazetesi de Pierre Webo'ya yönelik ırkçı ifade olayını ilk sayfadan "Dördüncü hakemden ırkçı cümle, takımlar bırakıp gitti" ve "Irkçı 4. hakem" başlıklarıyla duyurdu.

Gazetedeki haberde, karşılaşmanın 13. dakikasında, her türlü ayrımcılığa karşı sosyal kampanya yapan UEFA'nın dahi hayal edemeyeceği bir durumun yaşandığı ifade edildi.

Haberde, bu sefer ırkçılık lekesinin maçın hakemlerinden birinden geldiğine dikkat çekildi. Dördüncü hakemin bu ifadesine karşılık iki takımın da tepki göstererek, sahayı terk ettiği aktarıldı.

Tuttosport gazetesi de olayı okuyucularına, "Paris'te 4. hakemden ırkçı cümle" başlığıyla duyurdu.

Gazetedeki haberde, soğuk bir Paris akşamında iki takım için de prestij maçı olarak görülebilecek karşılaşmada, başrolü "içler acısı bir sahneyle" 4. hakemin oynadığı belirtildi.

Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu'nun, Türk takımının teknik heyetinde yer alan Pierre Webo'nun dışarı gönderilmesi için karşılaşmanın hakemi Ovidiu Hategan'ı uyardığı sırada kullandığı "siyah" ifadesinin sahayı karıştırdığı, Demba Ba'nın hakeme şiddetle tepki gösterdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin