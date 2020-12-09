Pierre Webo'nun kırmızı kartı donduruldu
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Pierre Webo'nun kırmızı kartı donduruldu

09.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:43
Pierre Webo'nun kırmızı kartı donduruldu

İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'nun Paris Saint-Germain maçında gördüğü kırmızı kartın dondurulduğu, teknik adamın akşam kulübedeki yerini alacağı açıklandı.

İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'nun Paris Saint-Germain maçında gördüğü kırmızı kartın dondurulduğu, teknik adamın akşam kulübedeki yerini alacağı açıklandı.

Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören yardımcı antrenör Pierre Webo'nun durumuyla ilgili turuncu-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada; karşılaşmanın dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun ırkçı saldırıda bulunduğu Webo'nun kırmızı kartının dondurulduğu, teknik adamın bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta kulübedeki yerini alacağı kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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