Pierre Loti tepesinde kar manzaraları
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Pierre Loti tepesinde kar manzaraları

Eşsiz İstanbul manzarası ile turistlerin uğrak yeri olan Pierre Loti Tepesi'nde yağan karla kartpostallık manzaraları oluştu.

08.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:15
Pierre Loti tepesinde kar manzaraları

Eşsiz manzarası ile turistlerin uğrak yeri olan Tepesi'nde yağan karla kartpostallık manzaraları oluştu.


İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, şehirde renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan Eyüp'deki Pierre Loti Tepesi de kar yağışıyle birlikte beyaza büründü. Tarihi Pierre Loti Tepesi'nde kar yağışı, kartpostallık manzaralar oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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