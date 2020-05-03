Pierre Loti'de sessizlik hakim sürüyor
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Pierre Loti'de sessizlik hakim sürüyor

Pierre Loti'de sessizlik hakim sürüyor
03.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:26

Pierre Loti'de sessizlik hakim sürüyor Pierre Loti'de alışılmadık manzara İstanbul'a gelen yerli yabancı turistlerin uğrak noktası olan Pierre Loti, korona virüs tedbirleri kapsamında boş kaldı.

Pierre Loti'de sessizlik hakim sürüyor

Pierre Loti'de alışılmadık manzara

İSTANBUL - İstanbul'a gelen yerli yabancı turistlerin uğrak noktası olan Pierre Loti, korona virüs tedbirleri kapsamında boş kaldı. Haliç'in ünlü panoramasının seyredildiği tepenin sessizliği havadan görüntülendi.

Yerli yabancı turistlerin İstanbul'a geldiğinde uğrayıp muhteşem Haliç'in panoramasını seyrettiği manzarasında çay ve kahve içtiği tepe şimdilerde kimsesiz kaldı. Sessizliğe bürünen tepe ile Haliç havadan görüntülendi. Aynı zamanda Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Pierre Loti esnafı kepenkleri indirerek kilit vurdu. Sandalyelerin önüne şerit çekilerek adeta terk edilmiş bırakılan tarihi tepe havadan çekilen görüntülerle alışık olmadık manzara dedirtti. Normal şartlarda cıvıl cıvıl olan dar caddeleri ufacık dükkanları şimdilerde ise yerine yalnızca kedilere bıraktı.

Pierre Loti'de sessizlik hakim sürüyor

Kaynak: İHA

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