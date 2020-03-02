Pierre Gignac'ın Pumas'a Attığı Harika Gol
Tigres UANL'in Fransız santraforu Pierre Gignac Pumas'a karşı oynadıkları ve 3-0 galip geldikleri maçta ceza sahası önünde buluştuğu topta inanılmaz bir vole vuruşu yaparak takımının maçtaki son golünü atıyor.
02.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:21
Tigres UANL'in Fransız santraforu Pierre Gignac Pumas'a karşı oynadıkları ve 3-0 galip geldikleri maçta ceza sahası önünde buluştuğu topta inanılmaz bir vole vuruşu yaparak takımının maçtaki son golünü atıyor.
Kaynak: Dugout
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