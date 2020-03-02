Haberler » Spor » Pierre Gignac'ın Pumas'a Attığı Harika Gol - Spor

Pierre Gignac'ın Pumas'a Attığı Harika Gol

Tigres UANL'in Fransız santraforu Pierre Gignac Pumas'a karşı oynadıkları ve 3-0 galip geldikleri maçta ceza sahası önünde buluştuğu topta inanılmaz bir vole vuruşu yaparak takımının maçtaki son golünü atıyor.

02.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:21

Tigres UANL'in Fransız santraforu Pierre Gignac Pumas'a karşı oynadıkları ve 3-0 galip geldikleri maçta ceza sahası önünde buluştuğu topta inanılmaz bir vole vuruşu yaparak takımının maçtaki son golünü atıyor.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler