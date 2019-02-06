Pierre Fabre İlaç Türkiye Dönem Toplantısını Mardin'de Gerçekleştirdi

Türkiye'nin önde gelen ilaç firmalarından Pierre Fabre İlaç (PFİ) Türkiye ekibi, dönem toplantısını 14-17 Ocak tarihleri arasında Mardin'de gerçekleştirdi. Sağlıktan güzelliğe iz bırakmak odağıyla gerçekleşen toplantıda 80 kişilik Pierre Fabre kadrosu bir araya geldi, geçmiş performansını ve pazar trendlerini değerlendirerek yeni döneme dair stratejiler geliştirdi.

Toplantı açılışını 1600 yıllık bir konağın ilham verici atmosferi eşliğinde yapan Pierre Fabre İlaç Türkiye'nin Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere, bölgenin en yüksek büyüme trendini yakalayan ekibini kutladı.Demirdere, aynı zamanda Pierre Fabre doğasını oluşturan değerlere ve onları yansıtan sembollere dikkat çekerek, 2019 yılının bu ilk dönem toplantısının temel mesajını "İnsancıl Yaklaşım" olarak açıkladı.

Fransız eczacı Pierre Fabre tarafından 1951'de kurulan ve hemen hemen tüm gelirini insanlığın iyiliği için harcayıp dünyanın her yerine yardım eli uzatan Pierre Fabre İlaç, temelini "İnsancıl Yaklaşım" değerinden alan bu dönem toplantısı kapsamında, bölgede yer alan çocuk yetiştirme yurdunun ihtiyaçlarını karşıladı ve çocuklara kıyafetler hediye etti.

Pierre Fabre İlaç ekibi, Mardin'de Mor Gabriel Manastırı, Deyrulzaferan Manastırı gibi tarihi mekanları ziyaret etti, bölgenin dillere destan mutfağından çeşitli yemekler tadarken yeni çalışma yılı için enerji depoladı. Ekiplerin müzikal performansları eşliğinde gerçekleşen ödül gecesinde ise bu sene tanıtılan "Değerlerimize Değer Katanlar" ve "Birliktelik" ödülleri sahiplerini buldu.

Pierre Fabre, "Sağlıktan Güzelliğe" anlayışıyla, 130 ülkede 13.000'in üzerinde çalışanı bulunan, ilaç, ağız sağlığı ve dermokozmetik alanlarında doğal ürünler sunan bir sağlık şirketidir. AR-GE ve klinik çalışmalar için yüksek bütçeler ayırarak yenilikçi çözümler getiriyor. Örneğin Cezayir Menekşesi gibi kırılgan görünümlü bir çiçekten, agresif kanser türleri için ilaç geliştirerek tedavi imkanı sağlıyor. Pierre Fabre Türkiye İlaç, 2013'ten bu yana Temel Ürünler, Onkoloji ve Tüketici Sağlığı alanlarında hizmet veriyor.

Kaynak: Bültenler