Pierre Fabre, 41. İstanbul Maratonu'nda Albinizm Derneği için koştu

04.11.2019 08:19

Kuruluşundan bu yana tüm dünyada hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Avrupa'nın önde gelen ilaç ve dermokozmetik firmalarından Pierre Fabre, 41. İstanbul Maratonu'nda Albinizm Derneği yararına iyilik peşinde koştu.

Albinizm konusunda farkındalık yaratmak için koşan Pierre Fabre Türkiye Genel Müdürü ve çalışanları ile Albinizm Dernek üyelerinden oluşan koşu takımı, 8 km'lik parkuru başarıyla tamamladı. Pierre Fabre Türkiye Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere albinizme dikkat çekmek ve Derneğe destek olmak amacıyla katıldıkları 41. İstanbul Maratonu koşusu hakkında şunları söyledi, "Pierre Fabre olarak, doğal ürünlerin oluşturduğu geniş portföyümüz, uzmanlığa verdiğimiz önem, tüketiciyi koruma yaklaşımımız ve Vakıf firması olarak tüm dünyada gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile sektörde farklılaştığımıza inanıyoruz. Kazancımızın bir bölümü ile hem yeni ürünlerin geliştirilmesine destek olmaktan, hem de Vakıf statüsü sayesinde toplum yararına sürdürülebilir projeler üreten bir grubun parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Dünyada her 17 bin kişiden biri albinizmle yaşıyor, Türkiye'de ise ortalama 4 bin albinizmli birey olduğu tahmin ediliyor. Genetik bir sağlık problemi olan albinizm, melanin pigmentinin eksikliği veya tamamen yokluğundan kaynaklanıyor. Ciltleri güneş ışınlarına karşı korumasız olduğundan cilt kanseri ve cilt hastalıklarına yakalanma riskleri yüksek olan Albinizm de güneş koruyucusu kullanmak hayati önem taşımaktadır. Pierre Fabre olarak cilt kanseri için geliştirdiğimiz ürünlerimizle tüm dünyada hem koruma sağlıyoruz, hem de hastalığı tedavi ediyoruz. Pierre Fabre çalışanları olarak İstanbul Maratonu'nda Albinizm Derneği için koşmaktan mutluluk duyuyoruz. "

Albinizm konusunda toplumsal farkındalığı oluşturmanın önemine de değinen Dr. Demirdere sözlerine şöyle devam etti: "Albinizm de en büyük sıkıntılardan biri de bilinçsizlikten kaynaklanan toplum dışlanmasıdır. Bu durum, albinizmli bireylerin sosyal yaşamının tüm alanlarında olduğu gibi eğitim hayatlarını da etkilemektedir. Albinizmle ilgili toplumsal bilincin ve duyarlılığın oluşmasını sağlayacak çalışmalar bu engelleri aşmamız için önemlidir. Pierre Fabre çalışanları olarak bizler de 'Albinizmin farkında ol, varlığınla destek ol' mesajımızla hem toplumsal farkındalığı arttırmak hem de albinizmle yaşayan dostlarımıza destek olmak için buradayız."

Albinizmin bir hastalık değil, genetik bir durum olduğunu söyleyen Albinizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Özorman ise, "İnsanlarımızın büyük çoğunluğu albinizmi bilmiyor. Bilenlerin bir bölümüyse albinizmli bireyleri beyaz saçlı, beyaz kirpikli insanlar olarak görüyor ancak yaşanılan sorunlar bunlarla sınırlı değil. Albinizmli bireyler güneş koruyucu kullanmadan güneşe çıkamıyorlar. Güneş koruyucu kullanmadan güneşte uzun süre kalmaları sonucunda cilt kanseri olmaları çok yüksek bir olasılık. Albinizmli bireylerin yılda 10 - 15 kutu güneş kremi kullanmaları gerekli, bu nedenle güneş kremi albinizmli bireyler için bir gereklilik ve ilaç statüsünde değerlendirilmeli. Aynı zamanda, albinizm de az görme sorunu hastaların eğitim ve çalışma hayatlarında çeşitli olumsuzluklar yaşamalarına neden oluyor. Görme yetisinin azlığı nedeniyle albinizmli öğrencilerin büyük punto ile basılmış kitaplara ihtiyacı var. Albinizmli öğrenciler okulda tahtayı da görmekte güçlük çekiyor. Bu amaçla yurt dışından getirilen, tripot kurularak tahtayı yakın gösteren cihazlar oldukça maliyetli. Eğitimde eşitlik kapsamında bu konunun da Milli Eğitim Bakanlığının mevzuatına girmesini istiyoruz. Albinizmlilerin günlük hayatta karşılaştıkları sosyal ve fiziksel sorunlarla daha iyi mücadele edebilmeleri için yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Konuyla ilgili gerekli düzenlemeler yapıldığında yaşanılan sıkıntılar büyük oranda çözülecektir. Albinizmle ilgili farkındalık oluşturulması için koşulsuz katkılarıyla yanımızda olan Pierre Fabre'ye teşekkür ederiz." diye konuştu.