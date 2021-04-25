Pideye ilginç isim
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Pideye ilginç isim

Pideye ilginç isim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'da pandemi dönemi sırasında bir işletme çıkarttığı yeni ramazan pidesine verdiği isimle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kütahya'da pandemi dönemi sırasında bir işletme çıkarttığı yeni ramazan pidesine verdiği isimle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şaka maksatlı konulan 'korona pidesi' ismi, halk arasında yayılınca pidenin ismi 'Korona' kaldı.

Korona pidesinin hikayesini anlatan Kütahya Halk Ekmek işletmecisi Yusuf Sarıkoç, "Korona pidelerimizin ünü sosyal medya sayesinde hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Biz geçen sene Ramazan ayında farklı bir çeşit pide yapalım istedik ve bu pideyi yaptık. Pide normal bir pidenin iki katı boyutunda yumurtalı ve bol susamlıdır. Pidenin adı ne olsun diye düşünürken korona olsun şeklinde şakalar yaptık. Almaya gelenlere de şaka maksatlı bunu yiyen korona olmuyor dedik. Şakalaşırken pidenin adı korona kaldı. Geçen sene pideye talep çoktu. Müşterilerimiz unutmamış bu sene de istediler. Bu sene de ürettik. Tahinli, çörek otlu şeklinde çeşitlerini de çıkardık. Ünü Afyonkarahisar'a kadar yayıldı pidemizin. Kütahya'ya malzeme getiren nakliyeciler bu pidelerden dönüşte alıp götürüyor. Günde 100-150 civarı korona pidesi satıyoruz. Özel sipariş üzerine üretimler yaptığımız için telefonlarımız susmaz oldu. Pidemiz örtülü vaziyette 3 gün kurumuyor, yumuşacık kalıyor. Pidemizden yapılan tostlar da çok hoş oluyor" dedi. - KÜTAHYA

Pideye ilginç isim
Pideye ilginç isim
Pideye ilginç isim
Pideye ilginç isim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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