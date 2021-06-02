Pidesi, yumurta topuk ayakkabısı, sekiz köşe kasketinden sonra "Çarşamba kıvratması" da coğrafi işaret aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pidesi, yumurta topuk ayakkabısı, sekiz köşe kasketinden sonra "Çarşamba kıvratması" da coğrafi işaret aldı

Pidesi, yumurta topuk ayakkabısı, sekiz köşe kasketinden sonra 'Çarşamba kıvratması' da coğrafi işaret aldı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun mutfağında önemli bir yere sahip olan Çarşamba ilçesine ait "Çarşamba kıvratması" adı verilen tatlı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret aldı.

Samsun mutfağında önemli bir yere sahip olan Çarşamba ilçesine ait "Çarşamba kıvratması" adı verilen tatlı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret aldı.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası'nın, hamuru nişastayla açılan, içinde şeker ve fındık ya da ceviz olan, oklavayla şekil verilen Çarşamba kıvratmasına coğrafi işaret almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru kabul edildi.

Ankara'da düzenlenen törende Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "Çarşamba Kıvratması" coğrafi işaret belgesini Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz'a takdim etti.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Çarşamba'nın marka değerini artırmak ve bölgesel ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda hak ettiği değeri bulması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Samsun'da Çarşamba Kıvratması ile birlikte 15 ürünün coğrafi İşaret tescili bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, bu ürünlerden Çarşamba pidesi, yumurta topuk ayakkabısı ve sekiz köşe kasketin Çarşamba'ya ait olduğunu hatırlattı.

Pidesi, yumurta topuk ayakkabısı, sekiz köşe kasketinden sonra 'Çarşamba kıvratması' da coğrafi işaret aldı
Pidesi, yumurta topuk ayakkabısı, sekiz köşe kasketinden sonra 'Çarşamba kıvratması' da coğrafi işaret aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Türk bilim insanlarından büyük başarı: Koronavirüsü 10 saniyede teşhis eden bir tanı kiti icat edildi
Türk bilim insanlarından büyük başarı: Koronavirüsü 10 saniyede teşhis eden bir tanı kiti icat edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pidesi, yumurta topuk ayakkabısı, sekiz köşe kasketinden sonra "Çarşamba kıvratması" da coğrafi işaret aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 17:29:39. #1.13#

title