Pidelerin gramajı denetlendi
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Pidelerin gramajı denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pidelerin gramajı denetlendi

Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iftar sofralarını süsleyen Ramazan pidesine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iftar sofralarını süsleyen Ramazan pidesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fırıncılar hijyen ve gramaj konularında uyarıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlara yaptığı denetimlerde pidelerin gramları ölçerek, çalışanların sağlık belgelerini inceledi. İş yerlerinin temizliği, kullanılan gıda ürünlerinin son tarihinin geçip geçmediği, gramaj ve pide yapımında kullanılan malzemelerin titizlikle incelediği denetimde, temizlik ve hijyen konusunda eksiklikleri görülen işletme sahipleri uyarıldı. Pidelerin tek tek tartıldığı kontrollerde fırıncılar pidelerin 350 ve 700 gram dışında üretilemeyeceği hususunda uyarıldı. Fiyat listesinin de görünen bir yere asılması gerektiğini hatırlatıldı.

Ekipler, vatandaşların kaliteli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin Ramazan ayı boyunca sıklıkla sürdüreceklerini belirtiler. - DÜZCE

Pidelerin gramajı denetlendi
Pidelerin gramajı denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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