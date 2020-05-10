Pide ustasından annesine lezzetli Anneler Günü hediyesi

Samsun'un Havza ilçesinde bir pide ustası anneler günü için annesine özel pide yaptı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir pide ustası anneler günü için annesine özel pide yaptı.

Havza'da bir fırında pide ustası olarak çalışan 22 yaşındaki Recep Torun, yoğun çalışma ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile alışverişe çıkıp annesine hediye alamadı.

Bunun üzerine annesine, üzerine "Anneler Günün Kutlu Olsun" yazdığı ramazan pidesi hazırladı.

Recep Torun, 8 yıldır pide ustası olarak çalıştığını belirterek, "Anneme değişik bir hediye olsun diye böyle bir şey yapma kararı aldım. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA