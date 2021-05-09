Pide ustasından annesine "leziz" Anneler Günü hediyesi
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Pide ustasından annesine "leziz" Anneler Günü hediyesi

Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde bir pide ustası Anneler Günü için annesine özel pide yaptı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir pide ustası Anneler Günü için annesine özel pide yaptı.

İlçede bir fırında pide ustası olarak çalışan 23 yaşındaki Recep Torun yoğun çalışma ve kısıtlama nedeni ile annesine istediği gibi bir hediye alamadı.

Torun, annesi için üzerine çörek otu ile "Canım Annem" yazdığı pide yaptı.

Recep Torun, 9 yıldır pide ustası olarak çalıştığını belirterek, "Bu yıl iş yoğunluğu ve yasaklar nedeni ile anneme hediye alamadım. Ben de anneme böyle sürpriz bir hediye yapmak istedim. Yaptığım pideyi fırının camında gören bazı müşterilerimiz de aynısından birkaç tane sipariş verdiler. Onlara da yaptık. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." dedi.

Pide ustasından annesine 'leziz' Anneler Günü hediyesi
Pide ustasından annesine 'leziz' Anneler Günü hediyesi
Pide ustasından annesine 'leziz' Anneler Günü hediyesi
Pide ustasından annesine 'leziz' Anneler Günü hediyesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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