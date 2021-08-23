Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi

Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan, ardından Yomra'da çürümeye terk edilen yolcu uçağı, belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsis edilmişti.

Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan, ardından Yomra'da çürümeye terk edilen yolcu uçağı, belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsis edilmişti. İlçede pide salonu olarak hizmet verecek olan uçak bu sabah hizmet vereceği alana getirildi.

Ankara-Trabzon seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı'nda güvenli bir bölgeye çekilmişti. Trabzon Havalimanı apronunda aylarca taksi pozisyonunda bekletilen uçağın sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkarılması ve bir firma tarafından ihalesinin alınması sonrasında 23 Temmuz 2018 tarihinde söküm işlemlerine başlandı. Söküm işlemlerinin ardından Trabzon'un Yomra Belediyesi uçağın 'Millet Kıraathanesi' olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Bu başvurusu onaylanan belediye, uçağın teslim işlemini gerçekleştirdi. Uçağın ilçede belirlenen bir alanda hizmet vermesi için 29 Eylül 2018 günü özel bir firma tarafından uçağın kanatları sökülerek bir tıra, uçağın gövdesi ise 11 dingil ve 42 tekerden oluşan yer dorsesine yüklendi. Trabzon Havalimanı apronundan çıkartılan uçak, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ilçeye 4 saatte karayolu ile taşındı. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, 'Millet Kıraathanesi' olarak hizmet vermesi için ilçede planlanan alana vinç yardımıyla konuldu. Dönemin Belediye Başkanı tarafından 'Millet Kıraathanesi' yapılacağı vaadiyle ilçeye getirilerek pazar yerine bırakılan uçak çöpler arasında adeta çürümeye yüz tutarken akıbeti 3 yıl sonra netleşmişti.

7-8 ay sonra hizmet verecek

Abdülkadir Bektaş, Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap isimli yatırımcılar tarafından alınan uçağın, pide salonu olarak hizmet vereceği açıklanmıştı. Aradan geçen 5 aylık bir dönemden sonra pistten çıkan uçak 2,5 saatlik bir çalışmanın ardından sabahın erken saatlerinde 1 kilometre mesafede bulunan hizmet vereceği alana getirildi. Sahil yolu uçağın geçişi sırasında bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Geçişler ilçe merkezinden yapılırken, ilçedeki sahil bölümüne vinçler ve tır yardımıyla getirilen uçak burada iki ay sürecek bir çalışmayla yerine yerleştirildikten sonra 7-8 ay içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Yatırımcılardan Abdülkadir Bektaş, iki tane kader birliği yaptığı arkadaşıyla bu projeye girdiklerini belirterek, "Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap ile bu yatırımı yapmaya karar verdik. Uçağımızı bu sabah erken saatlerde teknik ekiple beraber yerine aldık. Bundan sonra teknik ekibin burada 2 aylık bir çalışması olacak uçağı, uçak vaziyetine getirecekler. Ondan sonrada normal yerine alacağız. Bizim de burada ana bina çalışmamız olacak. 7-8 ay içerisinde burada güzel bir tesis yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Pistten çıkan uçakta çok sayıda insanın büyük üzüntü yaşadığını belirten Bektaş, "O insanları biz tesisimize davet ediyoruz. Burası tamamlandıktan sonra onları burada onur konuğu olarak davet ediyoruz. Burada onları en güzel bir şekilde ağırlayacağız ve tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Pidenin Trabzon'da en yaygın yiyeceklerden biri olduğunu söyleyen Bektaş, "Şehirde böyle bir tesise ihtiyaç olduğunu ben düşünüyorum. İnsanların ailesiyle birlikte gelip, huzurlu bir ortamda vakit geçirebilecekleri güzel ve ferah bir ortam insanlara sunacağız. İnsanlar bizden ne talep ederse biz burada bunu sunacağız. Biraz da onlar bizi yönlendirecekler. Tesis içerisinde çocuklarımıza yönelik parkımız uçak görünümlü olacak" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı