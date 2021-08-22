Pide eksik çıkınca dehşet saçtı
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Pide eksik çıkınca dehşet saçtı

Pide eksik çıkınca dehşet saçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir kişinin, fırından aldığı pide eksik çıkınca iki kişiyi yaralaması anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'da bir kişinin, fırından aldığı pide eksik çıkınca iki kişiyi yaralaması anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Ağustos günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Erhan O. mahallesindeki fırını arayarak kıymalı pide sipariş etti. Siparişini almak için fırına giden Erhan O., 3 pide sipariş ettiğini ancak, fırıncının 2 tane pide hazırladığını söyleyerek fırın ustasıyla tartıştı.

Fırında bulunan müşteriler tartışmadan rahatsız olunca fırın sahibi Ali D. (58), Erhan O.'ya "İçeride müşteri var. Taşkınlık çıkartma. Sen 2 tane pide sipariş ettin" dedi. Erhan O. bu sözler üzerine, yanında taşıdığı tabancayla Ali D.'nin bacağına ateş ederek yaraladı.

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki esnaf da kavgaya müdahale ederek Erhan O.'yu sopalarla kovalamaya başladı. Erhan O., esnafı dağıtabilmek için rastgele ateş açtı. Zanlının tabancasından çıkan mermiler duvardan sekerek, ekmek fırınının yanında bulunan kebapçı Emre B.'nin başını sıyırıp, eşi Naciye B.'nin başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın ve bacağından yaralanan Ali D., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla yakınlardaki hastanelere götürüldü. Erhan O. ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hastanede tedavi edilen Naciye B. ve Ali D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Naciye B.'nin başına isabet eden kurşunun duvardan sekmesi ve hızının yavaşlaması nedeniyle kafatasının zarar görmediği, kısa süre sonra taburcu edildiği bildirildi.

Şüpheli Erhan O. olay gecesi Akıncılar Polis Merkezine teslim oldu. Zanlı olayda kullandığı tabancayı attığı yerin adresini de polise verdi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Pide eksik çıkınca dehşet saçtı
Pide eksik çıkınca dehşet saçtı
Pide eksik çıkınca dehşet saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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