Pıctes Kapsamında Suriyeli Çocuklar Misafir Ediliyor

Serdivan Çocuk Akademisi, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi (PICTES) kapsamında ilçedeki ilk ve orta düzeyde öğrenim gören Suriyeli çocukları misafir ediyor.



Serdivan Çocuk Akademisi'ndeki kulüp çalışmalarıyla okul derslerini pekiştiren 7-14 yaş arası çocuklara, ülkelerinde yaşadıkları savaşın psikolojik etkilerinden kurtulmaları için destek olunuyor. Eğitimlerin yanı sıra kendi kültürlerinde yer alan geleneksel çocuk oyunlarıyla da neşeli vakit geçiren çocuklar sosyal hayata adapte oluyorlar. Akademi yetkililerinden yapılan açıklamada, PICTES kapsamında, ülkelerini terk etmek zorunda kalan 185 mülteci öğrencinin dönem boyunca Serdivan Çocuk Akademisi'nde misafir edileceği belirtildi. - SAKARYA