Pıcasso 22 Mayıs'ta İş Sanat'ta

Belirli bir tabloyu yeniden yaratmak değil izleyiciyi Picasso'nun hayatının farklı evrelerindeki düşündürücü dünyalar arasında seyahat ettirmeyi amaçlıyor.

Picasso Paisajes (Picasso Manzaraları) ve Flamenco Invocaciones (Flamenko Tutkusu) olarak iki bölümden oluşan gösterinin. 40 dakika süren ilk bölümü Picasso Paisajes'te her rengin özü ve sembolizmi üzerinden farklı renk ve kıyafetler kullanarak, karanlıkların bile anlamlı olduğunu düşündüren bir ışıklandırmayla izleyicileri farklı dünyalara götüren bir atmosfer yaratılıyor.

Mavi, Pembe ve Siyah bölümlerden oluşan Picasso Paisajes'te Blue (Mavi) bölümünde "Kimse onun acısını duymuyor" diyerek insanın kader karşısıda oynadığı teslimiyetçi rol anlatılıyor.

Pembe (Pink) bölüm bize önceki dünyaların nefesini üfleyen illüzyonlar dünyası, modası geçmiş virtüözlük ve kurgusallığı estetik bir dille sunuyor.

Siyah (Black) bölüm ise acıların karşısındaki "Çığlık", zulme karşı isyan, idam edenlerin ve edilenlerin birbirine karıştığı ve değiştiği yeni konseptlere açılan bir döngüyü anlatıyor.

50 dakikalık ikinci bölüm Flamenco Invocaciones'de ise İspanya'nın sembolü olan Flamenko, Endülüs'ün ruhu, tutkusu, enerjisi ile ritm, ses ve gitar eşliğinde keskin topuk sesleri, bir yılanın akışkanlığı, ateşli bir kalbin ritmi, kanatlar gibi açılan şallar ile her seferinde eşsiz, çılgın ve büyülü bir dans olarak ifade ediliyor.

Flamenko kanın derinliklerinden yükselen, şarkıcının sesinden kopan bir meşale ve bir bıçak haline gelen dansçının vücudu içinden geçen ilham. Ölüm gibi arındırıcı bir dans. Yaratılış gibi bir kasırga olarak tanımlanıyor.