Piazza'dan Diyabet Hastalığında Farkındalığı Arttıracak Stant

Kahramanmaraş Halk Sağlığı Uzmanları ve Diyabetle Yaşam Derneği Üyeleri, 'Diyabet Haftası' kapsamında Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde stant kurarak vatandaşları diyabet hastalığı hakkında bilgilendirdi.



Alışveriş merkezi, Türkiye'de de hızla artan diyabet hastalığı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak isteyen Kahramanmaraş Halk Sağlığı ve Diyabetle Yaşam Derneği işbirliği ile 'Diyabet Haftası' kapsamında kurulan stantta ziyaretçilerini bilgilendirdi. Stant görevlilerinin diyabetin belirtilerini, tedavisi ve korunma yollarını anlattığı stant, ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.



Herkese ücretsiz şeker taraması yapıldı



Kahramanmaraşlıların ücretsiz şeker ölçümü yaptırma imkanı da bulduğu stantta görevli uzmanlar, diyabetin sık sık idrara çıkma, aşırı susama, yorgunluk, ani kilo kaybı, acıkma hissi, nefes kokusu ve yaraların geç iyileşmesi gibi belirtilerinin olduğuna dikkat çekti. Yanlış beslenmeden hareketsizliğe kadar birçok faktörün etkili olduğu diyabetin, genelde ani ve dramatik bir şekilde ortaya çıktığını söyleyen halk sağlığı uzmanları, Kahramanmaraşlılara, diyabet belirtilerinin görülmesi halinde vakit kaybetmeden doktora başvurmaları gerektiği uyarısında bulundu. - KAHRAMANMARAŞ