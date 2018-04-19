Piazza Avm, 23 Nisan'da Minik Ziyaretçilerini Ağırlayacak

Kahramanmaraş Piazza AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı birbirinden keyifli etkinliklerle minik ziyaretçilerini ağırlayacak.

23 Nisan'da gerçekleştireceği eğlenceli ve öğretici aktivitelerle çocuklara unutamayacakları üç gün geçirme fırsatı sunacak alışveriş merkezi, her yaş grubuna yönelik zengin programlar ile çocuklar bu anlamlı zaman dilimini şölen havasında kutlayacaklar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında gerçekleştirilecek 'Lucky Luke (Red Kit)' etkinliği çocukları eğlencenin doruğuna çıkaracak. Birbirinden keyifli bölümlerden oluşan 'Lucky Luke' etkinliği, 20-23 Nisan tarihleri arasında saat 12.00 ile 20.00 arasında gerçekleşecek. Aynı gün 50 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçilerin; 4 ile 12 yaş arası çocukları Lucky Luke etkinliğine ücretsiz katılabilecek.

Piazza AVM, özel bir okulun 20- 22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceği 'Müzik ve sportif' etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Onikişubat Belediyesi, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde hazırladığı yüz boyama, palyaço, lego etkinlikleri ve dağıtacağı hediyeleriyle küçük konukları sevindirecek. Mehter takımı da etkinlikler kapsamında çocuklara özel gösteri yapacak.

Program kapsamında bir mağaza da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamına uygun 23 çocuğu çeşitli hediyeler verecek. Başka bir mağaza ise çocukların bayram neşesine yüz boyama aktivitesiyle destek sunacak. - KAHRAMANMARAŞ