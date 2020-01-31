Piaggio'nun üç motosikleti 'en iyiler' listesinde

31.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:13

Piaggio Grubu, Forbes tarafından açıklanan '2020'de Kullanılması Gereken 5 Scooter' sıralamasında 3 farklı modeliyle yer aldı.



İtalyan Piaggio Group, ABD'nin önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes tarafından yayınlanan '2020'de Kullanmanız Gereken 5 Scooter' sıralamasında 3 modeliyle yer aldı. Şirketin Piaggio Beverly 350 Tourer, Vespa Primavera 50 ve Vespa Elettrica; fiyat avantajları, estetik tasarımı, kent içerisinde kullanım uygunluğu, barındırdığı teknolojiler ve çevreye uyumu gibi özellikleriyle 2020 yılında kullanılması gereken başarılı scooter modelleri olarak seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA